Festa della Croce Rossa, inaugurati due mezzi

Non poteva esserci avvio migliore per le celebrazioni dei quarant’anni di vita della Croce rossa di Novellara. Domenica mattina in piazza Unità d’Italia, volontari, autorità e cittadini hanno inaugurato due nuovi automezzi. Si tratta di un’autovettura per il trasporto di sangue ed emoderivati e di un pulmino per il trasporto "protetto", attrezzato pure per il servizio a persone diversamente abili. Si tratta di una acquisizione importante realizzata grazie a una sinergia che ha visto la Croce rossa collaborare con altre associazioni come l’Avis e il gruppo di indiani che gestisce il locale tempio Sikh. Già in passato la comunità religiosa indiana si era evidenziata per gesti benefici a favore della popolazione, donando perfino un’autovettura per trasporto organi e sangue.

E ora ha concesso un importante contributo in denaro per consentire alla Croce rossa di acquistare la nuova vettura. E la totale collaborazione Cri-Avis ha inoltre permesso di ottenere il pulmino, che potrà servire a più scopi legati ad attività delle due associazioni di volontariato. Presenti al taglio del nastro i rappresentanti delle istituzioni, guidate dal sindaco Simone Zarantonello, dell’Azienda Usl, della comunità indiana Sikh, dell’Avis, con il parroco, don Giordano Goccini, che ha impartito la benedizione religiosa ai nuovi veicoli, ma soprattutto ai cittadini e ai volontari. A fare da padrone di casa è stata Caterina Corradini, da alcuni anni presidente del comitato Cri novellarese: ha spiegato la genesi dell’operazione di collaborazione che ha portato all’acquisizione dei due nuovi veicoli di trasporto, ringraziando in modo particolare tutti i volontari e gli operatori che ogni giorno si impegnano al servizio della popolazione. E non è mancato l’invito, soprattutto ai più giovani, di avvicinarsi al mondo della Croce rossa e al volontariato in generale.

Hanno parlato anche i rappresentanti dell’Avis e dell’associazione Gurdwara Singh Sabha. Poi il simbolico taglio del nastro, seguito dal suono delle sirene dei veicoli di emergenza e un pranzo in compagnia.

Antonio Lecci