Festa della Liberazione, 80° anniversario: il programma della giornata di venerdì

Fervono i preparativi per l’80° anniversario della Festa della Liberazione a San Polo. Un 25 aprile speciale, che inizierà alle 9.30 in piazza Matteotti con il Corteo della Liberazione accompagnato dal gruppo musicale Ottoni Matildici. A seguire, deposizione delle corone ai Monumenti dei Caduti di tutteleguerre: alle 10.15 nel piazzale di via Sartori si terrà il saluto dell’amministrazione della sezione Anpi di San Polo, alla presenza anche degli alunni della scuola dell’infanzia PapaGiovanniXXIII,

che intoneranno l’Inno di Mameli, e gli alunni della scuola primaria Pezzani e della scuola secondaria di primogrado Petrarca.

Alle 11.30 partirà la staffetta per la deposizione di corone ai monumenti ai Caduti dell’Arma deiCarabinieri, dei Marinai (Fratta) e di Grassano. Gran finale della mattinata alle 13 al Circolo Arci Pontenovo con il pranzo della Liberazione (prenotazioni al 3385608372- 3772326378). Le celebrazioni si chiuderanno alle 19 con la santa messa nella chiesa del Castello.