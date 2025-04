Festa della Liberazione. Al via tre giorni di eventi

Un’intensa tre giorni promossa dall’amministrazione comunale a Sant’Ilario per la Festa della Liberazione 2025. Si comincia mercoledì 23 aprile (ore 21) con lo spettacolo “Cide – I doni di Papà Cervi” al Piccolo Teatro in Piazza, ideato, interpretato e diretto da Maurizio Bercini su testo di Marina Allegri. Un commosso tributo ad Alcide Cervi e ai suoi sette figli, fucilati dai repubblichini agli albori della Resistenza nell’inverno del 1943. Ingresso libero.

In piazza della Repubblica giovedì 24 aprile (ore 18) ecco l’incontro “Resistenza: le storie che hanno fatto la Liberazione” con la storica Isabella Insolvibile. Storica della Resistenza, docente di Storia contemporanea e fonti audiovisive presso l’Università telematica Mercatorum, Insolvibile è specializzata in crimini di guerra e prigionia. Membro del comitato scientifico della trasmissione “Passato e Presente” in onda su Rai Storia, è autrice di numerosi libri tra cui “La prigionia alleata in Italia, 1940-1943”. In caso di maltempo l’evento, cui parteciperanno il sindaco Marcello Moretti e la vicesindaca Monica Castellari, si terrà nella Sala del Consiglio Comunale del Municipio.

Infine venerdì 25 aprile nelle vie del centro. Dopo la messa in onore dei Caduti alla Chiesa di Sant’Eulalia (ore 9), la cittadinanza si ritroverà davanti al Municipio (ore 10) per la partenza del Corteo, accompagnato dalla Banda del Corpo Filarmonico, che omaggerà i Monumenti dei Caduti per arrivare in piazza della Repubblica. Spazio ai “Canti di Libertà” con il Paese che Canta, alla mostra “1943-45 la Resistenza di S.Ilario e Calerno”, al progetto “Giusti delle Nazioni” della Scuola Calvino e all’evento “Che opera d’arte la Liberazione!” con gli studenti della Scuola Da Vinci e artisti locali. In caso di maltempo le attività si terranno al Piccolo Teatro in Piazza. La giornata si conclude al Parco di San Rocco (ore 12.30) con il Pranzo della Liberazione di Anpi (su prenotazione).