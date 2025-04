Festa della Liberazione. L’incontro al Boiardo con Ezio Mauro

Il giornalista e scrittore Ezio Mauro (foto) sarà il protagonista dell’evento centrale delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione a Scandiano. L’iniziativa si terrà venerdì 25 aprile alle 11 al cinema teatro Boiardo e consisterà in un dialogo pubblico con lo storico Mirco Carrattieri dedicato al significato contemporaneo della Resistenza, alla centralità della Costituzione repubblicana e al ruolo della memoria nella società civile. L’incontro, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite, sarà introdotto da un saluto del sindaco Matteo Nasciuti e del presidente di Anpi Scandiano. L’appuntamento si inserisce nella rassegna ‘Generazioni (R)esistenti’ organizzata dal Comune con il contributo di Anpi, Istoreco e Libera. La giornata del 25 aprile prevede anche alle 8.45 la deposizione dei fiori ai cimiteri urbano ed ebraico, alle 9.30 la Santa Messa e alle 10.30 deposizione corone in piazza Duca d’Aosta seguita da un corteo con banda cittadina fino al parco della Resistenza.

m. b.