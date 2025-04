Festa della Liberazione. Questa sera l’incontro ’La memoria e l’impegno’

Stamattina a Guastalla è in programma la deposizione di fiori e corone nei luoghi simbolo della Resistenza e della Liberazione, sul territorio locale, mentre stasera alle 21 alla sala dell’Antico Portico a palazzo Ducale si terrà l’incontro dal titolo "La memoria e l’impegno", luoghi e testimonianze della Resistenza a Guastalla, con la presentazione della relativa mappa storica e le testimonianze sui protagonisti dell’antifascismo. Si tratta di eventi nell’ambito della celebrazioni per la Liberazione, che il 25 Aprile conferma la biciclettata da piazza Mazzini (alle 8,45), la messa in duomo alle 10, il corteo della Libertà, il pranzo alla sagra di San Giorgio (in via Vegri) e alle 17 spettacolo di burattini a palazzo ducale.