’Festa della neve’ a Ventasso Laghi Navetta contro la sosta selvaggia

Apres Ski domenica a Ventasso Laghi: grande festa della neve con accompagnamento musicale, programma presentato da Radio Sentenza, impianti aperti e bus navetta gratis dalle 11,30 alle 20 con partenza dal parcheggio del centro di Ramiseto (bivio per Vetto). In montagna sono gli operatori privati ad assumersi l’onere per rimediare alla carenza di servizi o quantomeno evitare disagi ai turisti della neve diretti alle stazioni sciistiche. A Cerreto Laghi, per evitare il ripetersi del blocco del traffico sull’ultimo tratto di strada che porta alla stazione sciistica, il direttore degli impianti Marco Giannarelli ha annunciato che il prossimo weekend sarà attivato un servizio di bus-navetta gratis disposto dalla società di gestione turismo appennino. Analoga iniziativa, almeno per domenica prossima, è stata presa da Ventasso Impianti, la società di gestione della locale stazione sciistica la quale ha raggiunto l’accordo con l’autotrasportatore Franceschini di Ramiseto (comune Ventasso). Il direttore degli impianti di Ventasso Laghi, Claudio Malpeli, ha fatto presente che con la prima neve anche loro hanno avuto problemi di viabilità in quanto non bastavano le gomme da neve per raggiunge i 1.350 metri di quota della stazione, occorrevano catene montate. Anche sulla strada provinciale del Ventasso le tante macchine parcheggiate in modo selvaggio hanno reso impossibile la circolazione e impedito a molti di raggiungere la meta. "Queste cose non devono più accadere, – afferma Malpeli – perché oltre al danno, sono un’offesa per gli operatori che lavorano per l’accoglienza turistica, ma anche per gli stessi turisti". "Proprio per ovviare a tutto questo e per rimediare ad eventuali manchevolezze – prosegue Malpeli – abbiamo deciso di promuovere, per domenica, la ‘Festa della neve’ a Ventasso Laghi: impianti aperti con ottime piste, giochi, musica e tanto divertimento per tutti". La stazione di Ventasso Laghi, con campo giochi collegato al campo scuola, è molto frequentata da famiglie anche con bambini: dotata di campeggi, bar e albergo ristorante Calamone e negozi. Classica la passeggiata con ciaspole o sci attorno al lago Calamone, gelato e ricoperto di neve.

Settimo Baisi