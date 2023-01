Festa della neve: finalmente si può sciare

Festa della neve ieri sull’Appennino, primo giorno di attività sciistica di questa sofferta stagione. Fin da ieri mattina, nonostante la bassa temperatura che segnava alcuni gradi sotto lo zero, sono state prese d’assalto le stazioni sciistiche di Cerreto Laghi e Ventasso Laghi. Nessun incidente sulle piste, solo due interventi estranei all’attività sciistica da parte della Croce Rossa sempre presente a Cerreto Laghi, una caduta in piazza e un malore, ma nulla di grave.

A Cerreto Laghi da ieri gli impianti sono aperti tutti i giorni dalla 8,30 alle 16, salvo avverse condizioni meteo. Biglietteria aperta dalle 7,30 alle 15,30. Il comprensorio è aperto al 90% e le piste aperte ed agibili in sicurezza sono le 0, 1, 2, 3 del vallone de La Nuda, oltre al campo scuola. Il rifugio La Piella, nel bel mezzo delle piste, sarà aperto tutti i giorni dalle 8.45 alle 16, sempre meteo permettendo. Le strade per giungere al Cerreto attualmente sono pulite e libere da neve, occorrono gomme da neve o catene al seguito.

Impianti apertið 331 2474251. Al Ventasso impianti aperti dalle 9 alle 16,30, la biglietteria apre alle 8,30. Anche la stazione di Ventasso è raggiungibile con gomme da neve o catene, gli impianti aprono sicuramente per l’attività sciistica nei prossimi weekend e, su richiesta, in qualsiasi giorno della settimana, a cominciare da mercoledì per le scuole. Da definire i programmi per gli sci club e per le settimane bianche.

Settimo Baisi