Festa della Paesaggezza a Reggiolo, riconoscimenti agli 'eroi silenziosi' del territorio

Torna la Festa della Paesaggezza, in programma domenica 2 luglio alla tenuta Bocceda a Villanova di Reggiolo. Un evento che viene promosso dal movimento fondato il 18 giugno del 2020 dal giornalista dendrogastronomico Carlo Mantovani. La "Paesaggezza" vuole rappresentare la "consapevolezza del valore del Paesaggio", inteso come insieme di natura e cultura: una presa di coscienza da cui nasce l’esigenza di tutelare, valorizzare e promuovere il territorio che ci circonda. Una filosofia paesaggistica che in tre anni ha premiato l’operato virtuoso di "eroi silenziosi", persone capaci di fare qualcosa di buono per il paesaggio e che per questo hanno meritato il significativo titolo di Cavaliere della Paesaggezza. La festa a Villanova di Reggiolo si apre domenica mattina alle 10 con il saluto del padrone di casa e con l’intervento di Carlo Mantovani, oltre che dei "cavalieri" già nominati e di altri meritevoli del riconoscimento. L’evento sarà allietato anche da interventi musicali a tema e da un piccolo rinfresco, con assaggi del territori e alcuni esempi di valorizzazione gastronomica della frutta.