Festa della polizia di Stato. Boom di reati legati alla droga. In crescita anche rapine e truffe

Festa della polizia di Stato al teatro Ariosto per il 172esimo anniversario della fondazione. Un’occasione anche per fare il punto sui reati in provincia nel periodo compreso tra il 16 marzo 2023 e il 15 marzo 2024, grazie all’analisi del questore Giuseppe Maggese nel suo discorso. Il numero dei reati denunciati o accertati per la città di Reggio si mantiene stabile in termini assoluti, con la tendenza a un lievissimo calo. Oltre a quello dei 140 arresti (più 57% rispetto all’anno precedente), salta all’occhio il dato dei reati in materia di droga, cresciuto di ben il 30 per cento. Ciò sarebbe dovuto anche a un’intensificata attività di contrasto allo spaccio.

"Il reato di gran lunga più frequente è il furto – ha spiegato Maggese –, il cui numero è in leggerissimo aumento", mentre, più nello specifico, si può notare una significativa diminuzione dei furti in abitazione, calati quasi del 28% rispetto all’anno passato. Oltre a reati legati alla droga, sono in crescita anche i numeri delle rapine, aumentate del 6%, delle truffe, dell’8%, delle estorsioni, del 23%, e dei danneggiamenti, del 2%.

"In netto calo, fortunatamente, i reati violenti contro la persona, vale a dire le lesioni, calate del 2%, le percosse, scese del 20%, le minacce, meno 30% e, soprattutto, le violenze sessuali, diminuite del 20%". Nel periodo preso in esame, "si sono registrati, purtroppo, nel capoluogo tre omicidi, tutti maturati, peraltro, in un contesto di emarginazione, mentre l’anno precedente il dato è stato negativo. Si è altresì registrato un caso di tentato omicidio a fronte dei due accertati l’anno passato. In netto regresso, infine, i reati informatici, meno 22%. Le cifre, pertanto, ci dicono che, a fronte di un andamento stabile del fenomeno criminoso, i reati che hanno evidenziato una decisa impennata sono quelli legati agli stupefacenti". Dopo il calo che del periodo della pandemia, "il consumo di droga sembra essere in netta ripresa", ha detto il questore. Oltre alle indagini sugli omicidi e i tentati omicidi, "di notevole rilievo l’operazione che, grazie alla cooperazione internazionale, ha consentito di identificare il presunto autore di reati di violenza sessuale consumati a ripetizione lungo il camminamento del Crostolo a marzo e aprile 2021, condotte criminose che avevano destato un comprensibilmente grave allarme" tra i cittadini. Importanti risultati anche sul fronte del contrasto ai reati economici "grazie anche alla preziosa attività sinergica svolta con la Guardia di Finanza", come i sequestri nell’ambito dell’operazione Perseverance, relativi ai profitti generati dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse, secondo l’ipotesi accusatoria, da soggetti legati alla ‘ndrangheta, oltre a quelli connessi all’operazione Consequence. Significativi risultati anche sul fronte della lotta allo spaccio di droga al minuto e al narcotraffico, con il sequestro, nell’anno, tra l’altro, di oltre 80 chili di cocaina. "Di estremo rilievo, poi, l’impegno profuso nel contrasto ai reati di genere, materia che richiede una trattazione capillare e veloce e una specifica professionalità da parte degli investigatori".