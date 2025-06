Festa delle Culture al Parco Pineta con musica e buffet multietnico

Riparte oggi alle ore 17 al centro di Casina, Parco Pineta, la Festa delle Culture, giunta quest’anno alla nona edizione. Una grande festa a cura delle comunità straniere residenti a Casina. Una tradizione sempre molto attesa all’inizio dell’estate, organizzata dall’Associazione di promozione sociale Effetto Notte. Un momento in cui le comunità di origine straniera residenti a Casina propongono stand con i loro prodotti e piatti più noti, allestendoli anche con abiti, decorazioni, bandiere e suppellettili dei singoli paesi d’origine. Non mancheranno musica e divertimento. Per maggiori informazioni: www.effettonotte.it.

s.b.