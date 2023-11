Festa delle forze armate: "La nostra missione è garantire la pace"

Partecipata cerimonia ieri mattina a Reggio dove si è celebrata la ’giornata dell’unità nazionale e delle forze armate’. La commemorazione ha visto celebrare la messa in Duomo dal vescovo Giacomo Morandi, poi il corteo militare ed istituzionale (carabinieri, esercito, guardia di finanza e le associazioni combattentistiche) ha sfilato da piazza Prampolini a piazza Martiri del 7 Luglio. Poi, in piazza della Vittoria è stata deposta una corona al monumento ai caduti dal sindaco Luca Vecchi, dal prefetto Maria Rita Cocciufa e dai vertici militari e istituzionali della città. Infine, è stata l’occasione della lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Poi l’intervento del rappresentante della Provincia Elio Ivo Sassi, a nome degli enti locali. Infine, il comandante provinciale colonnello dei carabinieri Andrea Milani, a margine delle iniziative, ha tenuto a sottolineare "l’importanza della forze armate nel quotidiano impegno per il mantenimento della pace e per garantire la civile convivenza anche attraverso quella preziosa azione di rassicurazione sociale rivolta, in modo particolare dall’Arma".