Festa delle rose, mountain bike in collina e shopping. Il paese si prepara a una domenica piena di eventi

Sono molte le iniziative in programma domenica nel comune di Viano. Al Castello di Querciola si terrà la festa delle rose. Dalle 14.30 camminata a cura di Piediliberi, alle 15 apertura del borgo, percorso olfattivo con rose antiche nella sala affrescata di Lelio Orsi, mostra artistica, giochi antichi, letture per bambini, passeggiata botanica. Dalle ore 16 alle 18.30 spettacolo teatrale ‘La leggenda della fanciulla delle rose’ a cura della compagnia il Fortunale. Sarà attivo un punto di ristoro e navetta gratuita dal parcheggio.

Sempre domenica sarà organizzato il 13esimo ‘Raduno città di Viano’: alle 7.30 è prevista l’iscrizione al parcheggio del bar del Centro. Si tratta di un raduno di mountain bike sulle colline con rinfresco lungo il percorso e al termine della manifestazione premi per le società più numerose.

Il Comune dall’11 maggio al 12 ottobre propone inoltre le ‘Domeniche di shopping’ dalle 8 alle 13 nella piazza di Viano. "Il nostro mercato – dicono dal Comune – si rinnova e diventa una vera e propria festa. Un evento settimanale dedicato al contadino in piazza, prodotti tipici e regionali, aziende agricole e tante sorprese ogni settimana. Tra musica, colori e sapori sarà l’occasione perfetta per fare la spesa, scoprire nuove realtà locali e passare una mattinata in compagnia". L’obiettivo è rilanciare il mercato puntando sui prodotti di qualità, ‘aprendo’ a quelli del territorio e in particolare agli alimentari a km0 con un numero maggiore di banchi per ampliare l’offerta.

m. b.