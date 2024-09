Festa dell’Unità, il fuoco amico: "Si sono dimenticati della Pace"

Si sono dimenticati la Pace. Che, per una festa nazionale di un partito che i temi pacifisti li ha nel dna dai tempi del Pci, secondo taluni esponenti politici d’area è una lacuna piuttosto grave. Eppure, Mauro Bigi, ex sindaco di Vezzano sul Crostolo, in un significativo post su Facebook intitolato ’Compagni che sbagliano’ lamenta il fatto che: "Ho appena letto il programma della Festa dell’Unita a Reggio Emilia, due volte. E non ho trovato le seguenti parole: Ucraina, Russia, Gaza, Israele, pace, nucleare, non violenza, spese militari, guerra. No, quest’ultima l’ho trovata, coniugata al plurale generico in ’la tutela dei diritti umani come antidoto alle guerre’, che naturalmente va bene, è già qualcosa, ma andava bene pure nel 2014 o nel 2004 o nel 1994. Alla vigilia della terza guerra mondiale – profetizza un po’arditamente Bigi, diciamolo – in pieno riarmo, convenzionale e nucleare, in mezzo ad una strage di civili in Palestina, mi sembra un po’ pochino. Ci aiuterà il festival di Emergency (in calendario in città dal 6 all’8 settembre, ndr) ma forse c’è ancora spazio per cambiare".

La stessa tesi la esprime, con toni più sfumati, Daniele Marchi, ex assessore e punto di forza della precedente amministrazione comunale di Reggio, a guida Luca Vecchi, che rivolgendosi direttamente alla leader nazionale dei Dem, Elly Schlein, sempre sui social afferma: "Cara segretaria, nell’augurarci buona Festa permettimi di dispiacermi nel non vedere nel programma che ospitiamo a Reggio la parola Pace. Non esiste, secondo me, nessuna alternativa che possiamo costruire se dimentichiamo questa difficile, ma necessaria parola".

Appello a cui si è associato anche l’ex consigliere comunale Pd, Paolo Genta. Che comunque l’assenza di un dibattito dedicato a questo particolare tema fosse stato fatto notare ai maggiorenti del partito, lo testimonia, verosimilmente, quello che in sede di inaugurazione della Festa Nazionale dell’Unità, ha dichiarato, riprendendo il microfono dopo il suo precedente intervento e quello di De Pascale, il segretario organizzativo del Pd, Igor Taruffi il quale ha evidenziato che "il tema della pace deve essere anch’esso al centro di questa festa, per poi aggiungere, a margine:"che è ora di riconoscere lo Stato di Palestina".

Gabriele Gallo