Festa di compleanno per i 40 anni dell’Avis

Oggi l’Avis di Bagnolo festeggia i 40 anni di vita. Alle 10 messa in chiesa, alle 11 il corteo coi labari, deposizione di un omaggio floreale al monumento dei Martiri del Torrazzo con gli sbandieratori della Contrada della Corte di Quattro Castella. Segue pranzo sociale al Ctl, con premiazioni dei donatori benemeriti. In mostra il percorso fotografico "Non è solo una goccia" sulla vita dell’Avis locale.