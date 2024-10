Festa di compleanno per i volontari della sezione Avo di Reggio Emilia che si riuniranno questa mattina alle 9.45 presso Palazzo Rocca Saporiti per festeggiare i quarant’anni dell’Associazione Volontari Ospedalieri della città. Dopo i saluti introduttivi di Francesco Colombo, presidente Federavo (nella foto), Annalisa Rabitti, assessora alla Cura delle Persone del Comune di Reggio Emilia e Giammaria Manghi, capo della presidenza politica della Regione Emilia-Romagna, si terrà la tavola rotonda dal titolo ’Tessitori di relazioni’ con testimonianze di volontari Avo Reggio Emilia Odv e rappresentanti delle Istituzioni. Sarà una giornata di festa, riflessioni e condivisione nonchè un’occasione speciale per riconoscere e dare valore al servizio di tutti i volontari di Avo Reggio Emilia Odv e ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo traguardo. Da quattro decenni, infatti, i volontari Avo di Reggio Emilia sono accanto a chi vive situazioni di fragilità: offrono ascolto, una parola amica, un gesto gentile, ma più in generale un conforto e un legame di empatia con le persone ricoverate nei reparti ospedalieri, con gli ospiti delle Case Residenze Anziani, dei centri Socio-Riabilitativi e delle Mense Caritas della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.

Cesare Corbelli