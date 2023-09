Festa di fine estate a Correggio: Fede Poggipollini ospite d'onore

C’è attesa per la "Festa di fine estate" in programma stasera in centro a Correggio tra musica dal vivo, moda, animazioni per bambini, mercatino, stand gastronomici e intrattenimenti vari, con ingresso gratuito.

Tra gli ospiti musicali anche Fede Poggipollini (foto), chitarrista di Luciano Ligabue, in scena con la sua band in corso Mazzini. Ma non manca il jazz della On Time Band, le note del Lovesick Duo, i brani da ballare dell’Officina del Battagliero, i dj e ballerini della Bombon3ra, con il loro show tra palazzo dei Principi e il caffè Teatro, fino a notte fonda. E ci sarà anche una sfilata di moda alle 19,30 a cura dei negozianti locali.

Agli Orti di San Francesco dalle 19 apre il mercatino BazArt, mentre tra via del Correggio e piazzale Conciapelli dalle 17 ci sono giochi e spettacoli per bambini e famiglie.

La serata è accompagnata dastand gastronomici tra piazzale Carducci e piazza San Quirino. Inoltre, diversi locali ospitano concerti, spettacoli, degustazioni, iniziative culturali, animando ogni angolo del centro storico.