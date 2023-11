Festa di San Prospero. Messa in basilica alle 11, caldarroste e mercatini

Oggi la città di Reggio celebra la festa del patrono, San Prospero, con le varie iniziative che danno pure il via all’atmosfera pre natalizia. Ma quest’anno, per la prima volta, la piazza ’regina’ di questa festa, riqualificata di fresco, è pronta ad accogliere i cittadini in una veste del tutto nuova. Già ieri sera, come novità rispetto al passato, si è svolta una veglia di meditazione e preghiera in basilica. Mentre la giornata odierna, dedicata al patrono, prevede diverse celebrazioni liturgiche, al centro delle quali, alle 11 in basilica, si celebra il solenne pontificale dell’arcivescovo Giacomo Morandi, con il "Discorso alla città".

Fra gli altri appuntamenti che coinvolgono più direttamente la basilica del santo patrono, le possibilità di visita alla torre campanaria e al tesoro. La Diocesi promuoverà anche un programma di carattere culturale e spirituale, che accompagnerà l’avvicinamento al Natale. Gli eventi della fiera di San Prospero proseguiranno anche domani e domenica.

Questa mattina alle 10,15 il concerto di campane, alle 11 la messa solenne in basilica, alle 17,30 i vespri solenni e alle 18 la messa vespertina. Dalle 14,30 alle 17 visite alla torre di San Prospero e alla cappella del tesoro. Con alcune novità, torna il mercato, in piazze e strade del centro storico: corso Garibaldi, via San Carlo e le piazze Fontanesi, Martiri del 7 Luglio, Vittoria, Prampolini, Roversi e San Prospero. Piazza Fontanesi è di nuovo "piazza delle cose buone e belle" con il Mercato del contadino, a cui si aggiungono quelli della tradizione e dell’artigianato. Le associazioni di volontariato e le scuole sono rappresentate intorno alla fontana di piazza Martiri del 7 Luglio e in via San Carlo. Piazza Martiri del 7 Luglio e piazza della Vittoria ospitano anche i Grilli tricicli per i bambini. In Piazza San Prospero le associazioni dell’Appennino offrono una vasta scelta di prodotti autunnali: caldarroste, vin brulé, miele, castagnaccio, nocciole, funghi, tortellini di castagne e tante altre delizie.

L’artigianato di "Creare in Arte" anima invece piazza della Vittoria. Fino a domenica le Ati dei commercianti tornano ad occupare alcune strade del centro storico: ViaRomaViva allestisce un mercatino in via Roma e lungo i portici di via Emilia San Pietro, l’Ati di Santo Stefano festeggia il patrono con la collocazione dei banchi lungo la via Emilia, dalla porta fino a piazza Gioberti. E in occasione della fiera vengono accese le luminarie natalizie in centro, interessando fra l’altro le zone di via Emilia, via Roma e le varie piazze.

"Il programma raccoglie e fa tesoro delle proposte delle numerose attività coinvolte – ha detto l’assessora al commercio e valorizzazione del centro storico, Mariafrancesca Sidoli –. Questo ampliamento del circuito delle strade è testimonianza di propositività e desiderio di partecipare da parte delle attività economiche, ma anche del mondo del volontariato e della solidarietà".