Festa grande per i 100 anni di Lina Marchetti

Lina Marchetti di San Faustino di Rubiera ha compiuto 100 anni. Cresciuta nell’affetto di una grande famiglia, Lina ha vissuto molti cambiamenti epocali ed è sempre stata pronta a rimboccarsi le maniche, adattandosi e affrontando le innumerevoli difficoltà della vita. Terza di otto figli, ha percorso tanti chilometri insieme alla famiglia, spostandosi in base a dove il lavoro portava: da San Possidonio, a San Felice sul Panaro, Malcantone, San Giacomo Roncole, San Marino di Carpi, per poi spostarsi infine a Villalunga. Ha conosciuto luoghi diversi tra loro attraverso il lavoro e la comunità, così come ha vissuto epoche tanto differenti. La sua esperienza professionale è iniziata a 14 anni in macelleria per poi proseguire come contadina ed è poi terminata come aiutante domestica. In qualità di cuoca si è fatta apprezzare molto in famiglia e nel territorio mettendo a disponibilità della comunità parrocchiale la sua esperienza da resdora. Anche la sua competenza di sarta viene ancora apprezzata.

Tutta la sua famiglia desidera "ringraziarla e festeggiare la sua nascita così come la sua vita instancabile e piena d’affetto nella quale continua ad avere una forte attenzione per tutti. Un pensiero pieno di riconoscenza, stima e affetto in particolare da parte dei nipoti, della bisnipotina, figli, nuore e famiglia tutta".

m. b.