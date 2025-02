Festa grande per i 30 anni della Protezione civile

Una festa per evidenziare i trent’anni di vita della Protezione civile Bentivoglio di Gualtieri. E’ stata celebrata nei giorni scorsi con un incontro pubblico alla sala dei Falegnami, gremita di volontari e ospiti, nel ricordo della fondazione del gruppo, ancora molto attivo. Un omaggio è stato dedicato ai fondatori: Cesare Alberini (primo presidente), Giuseppe Catellani, Giuliano Davoli, Luigi Foschi, Sergio Lasagna, Francesco Manfredotti, Vittorino Mordacci, Mario Mingori, Alberto Tirelli, Arnaldo Vergnani, Odoardo Vergnani, Silvano Zuelli. A ricevere l’attestazione di merito gli stessi fondatori e i loro familiari. Si era partiti con 127 volontari, diventati quasi 150 ai giorni nostri (ma in periodi di emergenza si arrivò anche a oltre 250), ma con un parco mezzi e attrezzature più moderno e funzionale rispetto agli esordi. La festa doveva svolgersi lo scorso ottobre, ma a causa dell’emergenza alluvione della Bassa la cerimonia era stata rinviata.

Presenti alla cerimonia anche autorità locali, rappresentanti delle associazioni del volontariato, della Protezione civile e della Regione. Al termine della cerimonia è stato distribuito un libro che racconta i trent’anni della Bentivoglio.

"Un libro – confida il presidente, Roberto Soliani – che vuole essere un ricordo per chi ha vissuto l’esperienze raffigurate, sperando che possa essere stimolo, soprattutto per i giovani, per valutare di partecipare attivamente come volontari nel settore a loro preferito".

a. le.