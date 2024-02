Festa grande per i 60 anni della Immergas

Una grande festa nel giorno del sessantesimo compleanno di Immergas, con un incontro tra proprietà, dirigenti, ospiti e dipendenti all’interno di uno dei grandi capannoni del colosso industriale con quartier generale a Lentigione di Brescello. "Quando giocavo nel magazzino del primo capannone Immergas – ha ricordato Alfredo Amadei, attuale presidente del gruppo Immerfin – avevo quattro anni e ’fabbrica’ era la parola che usavo più spesso. Sono cresciuto con l’idea che è giusto darsi da fare. In quell’ambiente, il mio ambiente, è nata l’idea: un giorno lo farò anch’io". Alfredo Amadei è stato il "conduttore" di una serata di festa, tra gli applausi di una foltissima rappresentanza di dipendenti che si sono ritrovati per celebrare un compleanno speciale. Alla presenza di un personaggio speciale: Romano Amadei, uno dei fondatori che sei decenni fa ha avuto l’idea dell’impresa brescellese e presidente onorario dei granata. Era il 5 febbraio 1964. E con Romano Amadei c’erano Giuseppe Carra e Gianni Biacchi. Avevano tra i 25 e i 30 anni di età. L’altra sera, a tagliare la torta celebrativa, c’erano Romano Amadei, il figlio Alfredo, Alessandro e Gionata Carra, figli di Giuseppe. E come ospite è salito sul palco anche Ivan Ramiro Cordoba, giocatore nell’Inter del triplette. "Cordoba – ha detto Amadei – è stato l’esempio di calciatore modello. Impegno, passione e spirito di sacrificio hanno caratterizzato la sua carriera in campo e nella vita. Oggi è insieme a noi per questa giornata speciale". E ha aggiunto: "Ho imparato molto dallo sport, in grado di darti la forza e l’autostima necessaria per dire: se io vinco qui, posso vincere ovunque. È una base solida. Non porta sempre alla vittoria, però è un’attitudine giusta e propositiva".

Gli auguri sono arrivati anche dal sindaco Carlo Fiumicino: "Immergas è motivo di orgoglio per il Comune di Brescello e l’intera comunità. Un punto fermo, radicato nel tempo, che garantisce da decenni occupazione, benessere economico e sociale per l’intero territorio". La serata è proseguita in musica, con il concerto degli Spingi Gonzales.

Antonio Lecci