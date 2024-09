Festa grande per i 60 anni di Bice. Garanzia di servizi per il paese

A Vetto è tutto pronto per una grande festa in onore di Bice Romagnani, storica titolare del ‘Bar Europa’ che mercoledì scorso ha compiuto 60 anni. Per il paese si tratta di un evento molto atteso e sentito perché Bice, nel corso del tempo, ha saputo entrare nel cuore di tutti gli avventori grazie alla propria disponibilità e a una forza di volontà inesauribile. Partita oltre venti anni fa gestendo il piccolo ‘Blu Bar’, alle porte del paese, si è via via guadagnata la fiducia di tutti i clienti del posto e non solo, ma anche di coloro che transitano da Vetto per apprezzare le bellezze del nostro appennino. Una decina di anni fa ha scelto di intraprendere un’altra grande sfida, rilevando appunto lo storico ‘Bar Europa’ che adesso è un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Più recentemente, dopo la chiusura della cartolibreria del paese, Bice ha confermato ancora una volta la propria grande disponibilità, accettando di farsi carico anche della vendita di giornali e riviste per evitare che la comunità rimanesse senza un servizio così importante. Se non avesse dato il proprio consenso, i vettesi probabilmente sarebbero dovuti salire fino a Castelnovo Monti oppure scendere a Ciano D’Enza per acquistare un quotidiano. Oltre a questo e alla rivendita automatica di tabacchi, nel suo locale è possibile sottoscrivere anche il tesserino per la raccolta funghi. Insomma, tutta una serie di servizi e comodità che ne fanno un centro nevralgico e fondamentale per la zona. Questa sera quindi al ‘Bar Europa’ – grazie anche alla musica e all’intrattenimento di ‘Paolo e Simo’ si farà in modo di onorare al meglio il compleanno di questa apprezzata professionista.

f. p.