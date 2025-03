Festa grande per la centenaria Ester Lodesani

Ester Lodesani ha raggiunto l’importante traguardo del secolo di vita. Nonna Ester ha compiuto 100 anni il 4 marzo. Domenica 9 marzo è stata festeggiata dal sindaco Emanuele Cavallaro del Comune di Rubiera e ovviamente dalla sua famiglia. Tutti si sono complimentati con Ester. E’ stato organizzato un pranzo in un ristorante reggiano. Un momento conviviale all’insegna del divertimento per celebrare Ester in compagnia. La centenaria Ester Lodesani vive a Rubiera. E’ originaria di Arceto, frazione del comune di Scandiano. "Ester – dicono i suoi famigliari – è stata una grande lavoratrice, soprattutto nell’agricoltura. Ha dedicato la sua vita alla sua famiglia e al lavoro. Fino a due anni fa tagliava con forza la legna impugnando la scure".

Ester Lodesani è stata festeggiata dal figlio Orles, dai nipoti Erich, Silvia, Rita, dai bisnipoti Cristopher, Luca, Linda, Laura, Ludovica, Martina, dai sei trisnipoti, dalla nuora Daniela. "Nonna Ester – sottolineano sempre i suoi famigliari – è ancora lucida nonostante la sua età. In questo periodo è ricoverata all’ospedale Magati a Scandiano e domenica, in occasione della sua festa, ha però ottenuto dai medici un permesso per partecipare al suo pranzo. E’ molto contenta per questo suo importante traguardo, raggiunto il 4 marzo. Anche il sindaco Emanuele Cavallaro ha incontrato Ester per questo suo speciale compleanno e ha raggiunto il ristorante domenica per salutarla".

Ester ha ricevuto anche un mazzo di fiori da parte dell’amministrazione comunale di Rubiera. Non è mancata pure la torta, preparata per celebrare il centesimo compleanno di Ester Lodesani.

m. b.