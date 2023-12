Festa in grande stile per don Pellegrino

In 200 alla grande cena per il 90esimo compleanno di monsignor Pellegrino Tognoni, nativo della frazione Grassano. Il primo dicembre la comunità cristiana ha partecipato alla messa presieduta dal vescovo Giacomo, poi festeggiato nel salone dell’oratorio intitolato all’arcivescovo brasiliano Helder Camara. Alla messa anche don Carlo, don Paul e don Franco, don Mario Pini (compagno di classe di Tognoni), il vicario della Val d’Enza don Angelo, alcuni sacerdoti del vicariato e il diacono Giosuè. Letto un toccante testo: "È bello ritrovarci in questo oratorio, di cui quest’anno ricorre il 50esimo di fondazione, che con altre importanti realtà come il Centro di ospitalità per anziani e disabili, la scuola dell’infanzia e il nido di Pontenovo rappresentano luoghi pulsanti di vita, servizio e testimonianza cristiana, che portano l’impronta decisiva di don Pellegrino a partire dal lontano ottobre 1968. Il sacerdote è colui che accompagna la vita di ognuno dei suoi parrocchiani nei momenti più significativi fin dalla nascita. Don Pellegrino è sempre stato vicino a chiunque, senza distinzioni, con i suoi modi un po’ spicci ma sempre accogliente, col suo carattere deciso che però sa entrare subito in empatia con le persone, capace di commuoversi davanti alle vicende umane e alle bellezze della natura, e poi l’energia, l’impegno, la disponibilità sempre, ad ogni costo".