Festa in piazza per il maresciallo che parte

Una storia d’amore lunga vent’anni. Si conclude dopo due decenni la permanenza del maresciallo Giovanni Tondo all comando della stazione dei carabinieri di San Polo: dal 7 Agosto, il maresciallo sarà a capo della stazione di Albinea. L’amministrazione comunale ha voluto omaggiarlo per il suo servizio con un momento di festa e il maresciallo, per raggiungere tutti, ha affidato ad un post il suo ringraziamento per i legami che si sono creati nel tempo e che sembrano riportare indietro la mente ai valori e principi che una volta facevano parte del senso comune.

"Negli anni - scrive il maresciallo -, ho compreso realmente cosa significhi la figura del comandante di stazione per la cittadinanza lui affidatagli: a volte un confidente, uno psicologo, un amico, un giurista, un avvocato, una spalla su cui piangere, un supereroe e a tratti una figura taumaturgica in grado di risolvere qualsiasi problema. Negli ultimi mesi mi sono trovato a riflettere su questo lungo cammino ma, inconsciamente, l’istinto mi ha portato a ricordare subito le grandi vittorie, le funamboliche operazioni di servizio, gli interventi adrenalinici riusciti, facendomi riporre nel dimenticatoio le cadute, gli insuccessi e le sconfitte. Ho cercato di ricordare tutte quelle persone che in questi vent’anni si sono rivolte a me in cerca di un aiuto che non ho saputo dare, a tutti quei ragazzi che, smarrita la retta via, ho cercato, in tutti i modi, purtroppo invano, di riportare in carreggiata, a quelle persone che non hanno visto soddisfatte da me le loro legittime aspettative, a coloro ai quali non sono riuscito a salvare la vita in quell’ultimo momento di disperazione in cui hanno deciso di farla finita, a tutti coloro ai quali, con un pugnale nel cuore, ho dovuto annunciare la morte di un loro familiare e mi sono reso conto che è proprio questo il fardello più importante che mi porterò per sempre dietro da questa esperienza e che mi ha fatto crescere come carabiniere ma soprattutto come uomo. Grazie di cuore a tutti".

Un sentito ringraziamento arriva dal gruppo consiliare di minoranza ‘Alleanza per San Polo’. "Grazie per la sua costante presenza - si legge nella nota rilasciata -, per l’umanità con cui ha interpretato il suo ruolo, per la determinazione e la lucidità con cui ha saputo affrontare anche le situazioni più complesse. Grazie per aver saputo essere, per oltre vent’anni, non solo una guida sicura per i suoi uomini e un riferimento per la cittadinanza, ma anche una figura familiare, vicina, autentica. È difficile salutare una persona che, con la sua costanza, il suo equilibrio e la sua umanità, è diventata una figura di riferimento silenziosa ma fondamentale. Lei lascia un’impronta. Un modo di esserci. Un esempio silenzioso ma profondo, che continuerà a vivere nella squadra che ha formato, nei colleghi che ha guidato, e nei cittadini che l’hanno conosciuta e stimata. Avremmo voluto poterla salutare anche pubblicamente, dal palco, durante la serata organizzata in suo onore. Purtroppo, l’Amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno coinvolgerci o informarci sull’evento. Non è nostra intenzione alimentare polemiche, ciò che più conta oggi è poterle dire grazie".

Cesare Corbelli