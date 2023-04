Festa mobile granata Dallo stadio la marea invade il centro storico tra fumogeni e cortei

[Segue dalla Prima]

E allora serviva la giornata perfetta, quella che nemmeno la cavalcata playoff 2020 vinti dagli ‘Alvini boys’ in uno stadio deserto aveva saputo regalare. Già, lo stadio. Perché la partita contro l’Imolese, vissuta come un sostanzioso aperitivo prima dell’abbuffata, ha regalato uno spettacolo indimenticabile. Intanto i numeri: 14.829 tifosi, record stagionale sbriciolato (per una cornice simile bisogna tornare agli oltre 17mila del derby col Parma nel dicembre 2016). Poi le coreografie: quel ‘A’ glòm caveda daBoun…" a occupare l’intera tribuna distinti che fa sentire Teste Quadre più che mai; ‘Per Reggio e la sua gente’ la risposta di una Curva Sud da stropicciarsi gli occhi, in un clima da torcida. I 4 gol del 2-2 finale sono il contorno, e dispiacerà al povero Manuel Zanon (21 anni e goderseli tutti) aver segnato un clamoroso gol da centrocampo nell’indifferenza generale di chi probabilmente nemmeno si è accorto che la palla fosse entrata. Ben più vividi i ricordi di un timido saluto del patron Amadei (un signore anche nella vittoria) a uno stadio intero che cantava il suo nome; la coppa consegnata, i coriandoli e 10 minuti di cori ininterrotti lanciati dai giocatori sotto la curva. Per un aperitivo, si poteva fare di peggio.

Ma la marea granata ha dato il meglio in centro, dove si è riversato pian piano chi usciva dal Città del Tricolore e chi ha aspettato tutto il pomeriggio solo per veder sfilare il pullman della festa. Sono le 18,20 quando il cordone di polizia sbarca in circonvallazione con Rozzio e compagni già in visibilio mentre ripetono come un mantra ‘Serie B! Serie B!’. Il rapido giro che li porta in via Emilia Santo Stefano è il preambolo del delirio: il pullman si infila in due ali di folla, fumogeni, urla e cori che fanno perdere completamente di vista la squadra granata, risalendo il centro come fosse letteralmente trasportato dai tifosi. E dopo essere uscito a San Pietro, la bolgia da migliaia di persone si è radunata in piazza della Vittoria, aspettando che i propri beniamini sbucassero da qualche parte. Tra loro c’era anche la moglie di Daniele Sciaudone coi due figli, mentre cercava di capire il percorso del pullman chiedendo alle forze dell’ordine.

E che l’attenzione fosse tutta sui granata lo ha capito anche Andrea Cinciarini, in una surreale passeggiata direzione PalaBigi (dove ha giocato alle 20,30 con l’Unahotels) lungo via San Rocco. Oh, Andrea Cinciarini. Niente: nessuno se l’è minimamente filato. Finalmente alle 18,50 il pullman sbuca da via Nobili, e l’approdo in piazza al coro ‘Campeones!’ tra fuochi d’artificio, fumogeni e botte da orbi al povero mezzo noleggiato per scandire i cori certificano una festa indimenticabile. C’è anche qualche turista, che si chiede "Ma quanti abitanti ha Reggio? Son tutti qui?". Ci sono tantissimi ragazzini e adolescenti, a portare la torcia di un tifo che ha saputo rinnovarsi. E non è mancata anche qualche mamma a richiamare i più scalmanati all’ordine: "Vittorio, vieni qui va là…" la visibile preoccupazione di una di loro mentre il pullman procede a passo d’uomo. L’assalto finale alla circonvallazione (occupando di fatto la strada) è l’ultima cartolina prima dell’arrivo della pioggia, l’unica vera alleata della polizia per seminare una tifoseria che non avrebbe lasciato i granata nemmeno sotto tortura. Sono le 19,20: la storia è stata scritta. Ma la Serie B promette già una nuova edizione.

Stefano Chiossi