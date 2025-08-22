Festa Pd, gli organizzatori esultano: "Incremento delle entrate del 18%"

Oltre 110mila presenze e più di 41.600 pasti: sono alcuni dei numeri della festa dell’Unità di Villalunga che quest’anno ha celebrato le nozze d’argento con i suoi 25 anni al parco Secchia. Sedici giornate intense che hanno trasformato il parco in un grande luogo di incontro, confronto e divertimento, registrando numeri importanti sul piano organizzativo ed economico. E’ dunque estremamente positivo il bilancio dell’edizione 2025 della festa del Pd.

"Gli organizzatori – dicono dalla direzione della festa – esprimono grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione popolare, segnale concreto della voglia delle comunità di ritrovarsi insieme. La serata del 17 agosto, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, ha segnato il picco di presenze con circa 11mila persone. La festa ha rappresentato, come da tradizione, un luogo di incontro politico e confronto pubblico prima della pausa estiva, distinguendosi quest’anno per una novità significativa: la presenza per la prima volta anche di esponenti del centrodestra. Grande partecipazione hanno riscosso i dibattiti con l’ex presidente della Regione Stefano Bonaccini e il presidente Michele de Pascale, ma anche i confronti su temi internazionali con Giorgio Mulè e Graziano Delrio e il confronto tra il ministro Tommaso Foti e Debora Serracchiani".

Il cuore pulsante dell’evento resta la ristorazione che ha generato il 74% delle entrate. Sei ristoranti gestiti dai volontari hanno offerto menù variegati: dal pesce (con oltre 10mila coperti) alla tradizione reggiana, i sapori della montagna alla Preda e dalla carne alla brace del Falò (2.100 kg cucinati) alla pizzeria con oltre 5mila pizze servite fino alla locanda con gnocco e tigelle. Nel complesso sono stati serviti più di 41.600 pasti. La festa ha visto un incremento delle entrate pari al +18% rispetto al 2024. "La riuscita della festa è stata possibile grazie al lavoro instancabile di oltre 650 volontari che si sono alternati nelle varie giornate garantendo ristorazione, servizio bar, logistica e accoglienza – evidenziano Andrea Rossi e Paolo Debbi –. Un impegno corale che non si limita da diversi anni solo a Casalgrande, ma coinvolge anche i circoli di Scandiano, Rubiera, Castellarano, Baiso, Sassuolo e Reggio Emilia circolo 5 a testimonianza di una rete territoriale sempre più ampia e consolidata".

Per Matteo Balestrazzi, segretario Pd Casalgrande, Villalunga "non è solo un luogo fisico, ma uno spazio emotivo ed identitario della nostra comunità democratica: è l’abbraccio tra generazioni diverse, è il futuro che si prepara grazie all’entusiasmo dei giovani, è il ricordo vivo di chi 25 anni fa ha sognato il parco Secchia, l’ha realizzato con sudore e fatica e oggi lo vede pieno di vita". Pure la musica e lo spettacolo sono stati un altro pilastro della festa con intrattenimento per tutte le generazioni. Balestrazzi ringrazia "chi lavora dietro le quinte tutto l’anno, chi ha dato tempo e competenze, chi ha scelto di esserci anche solo per un turno e a chi ha riempito le nostre serate con sorrisi e applausi".

Matteo Barca