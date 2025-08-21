Festa Pd nel nome di Gaza. A trainare i giovani ‘Ribelli’: "In campo per la Resistenza"

Una festa politica, culturale, sociale e storica. Quattro le mission della Festa dell’Unità provinciale che, in attesa della kermesse nazionale del partito che scatterà dal 2 settembre e sempre a Reggio, il Pd celebra, nella cornice dell’Iren Green Park al Campovolo, da domani fino al 31 agosto. Con largo spazio, sempre secondo quanto delineato dagli organizzatori nella conferenza stampa tenutasi ieri, al tema della pace universale, con particolare, se non esclusivo stando al programma e alle considerazioni espresse ieri, riguardo a quanto avviene a Gaza.

"Il luogo dove la politica ritrova la sua dimensione più autentica: l’incontro, il dialogo e l’ascolto – così il segretario provinciale Dem, Massimo Gazza ha dettagliato gli obiettivi della festa - in un tempo che tende a dividerci, noi scegliamo di unirci. Lo facciamo partendo dai nostri valori e dalle sfide più urgenti per il Paese: la giustizia sociale, la difesa della sanità e della scuola pubblica, un lavoro giusto e dignitoso, la transizione ecologica e una pace duratura. Sarà una festa politica – ha aggiunto – perché all’insegna del confronto e della partecipazione – sociale perché vogliamo che la gente torni a parlarsi e a dialogare in presenza per contrastare anche la deriva della politica sui social, storica per riaffermare la nostra tradizione e in nostri valori nell’ottantesimo anniversario della prima festa dell’Unità (su questo tema sarà allestita una mostra curata dalla fondazione Reggio Tricolore, ndr) e culturale grazie agli approfondimenti e allo spazio dedicato ai libri".

Come da consolidata tradizione largo spazio, anche perché corposo è il loro apporto, ai Giovani Democratici. Fulcro della loro presenza il bar da loro gestito che, quest’anno, prende il nome di "Ritrovo Ribelle" perché, ha spiegato la consigliera regionale, da inizio luglio anche presidente dell’Assemblea del Pd dell’Emilia-Romagna, Maria Laura Arduini, "essere ribelli è un atto di resistenza, la Resistenza durante la guerra e oggi la resistenza palestinese a Gaza" un accostamento alquanto ardito, diciamo, ma quanto sta avvenendo in medioriente troverà ampio spazio nello snodarsi della festa, anche se, in ossequio al rito istituzionale della conferenza stampa quando, prima dell’inizio, una giovane volontaria ha chiesto di poter mettere al tavolo della stessa la bandiera della Palestina, il segretario Gazza le ha risposto di no. Tanto più che oltre a incontri e dibattiti la sofferenza del popolo Gazawi riceverà un aiuto, simbolico ma significativo, dalla cena benefica che si svolgerà il 9 settembre, quindi nell’ambito dell’evento nazionale, a favore dei bimbi della Striscia. Lascito di una delle ultime volontà dello storico esponente Pd, e appassionato volontario della Festa fino a quando le forze lo hanno sostenuto, Raffaele Leoni. Scomparso a metà luglio.

"Ha ricoperto tante cariche, ma era soprattutto un vero compagno di partito – ha ricordato la presidente del Pd reggiano Roberta Mori – sempre pronto a sostenere con una parola, un consiglio, con la sua passione, chi ne aveva bisogno. Un simbolo della nostra comunità, e questa festa ne è un esempio anche nel sostegno alle popolazioni sofferenti del mondo, come quella di Gaza. Proprio come lui avrebbe voluto. In accordo con la famiglia Il Pd ha deciso di intitolare a Leoni la tenda dove si svolgeranno i dibattiti politici. Contenuti e motivazione degli stessi li ha illustrati il vice di Gazza in Segreteria, Emanuele Cavallaro, chiarendo che "molti degli esponenti reggiani non sono presenti qui perché saranno ospiti della Festa Nazionale. Qui abbiamo dibattiti a chilometro zero".