Festa Pd, stasera Bonaccini e Picierno. Letta: "Renzi? Mi fido della Schlein"

Reggio sempre più baricentro delle logiche politiche nazionali del Pd. Giovedì sera è stata la volta dell’ex leader dem Enrico Letta sul palco del campovolo, che – intervistato dalla giornalista de La Stampa, Francesca Schianchi (foto) – ha parlato del rivale Matteo Renzi, oggi a Italia Viva. "Siccome su tutto quello che riguarda Renzi, io qualunque cosa dica verrà male interpretata, mi limito a dire che mi fido completamente di quello che farà Elly Schlein. È la mia segretaria, mi fido della mia segretaria", ha detto sull’ipotesi di un campo larghissimo per il Pd con l’opportunità di accogliere in un centrosinistra molto ampio anche Italia Viva.

Oggi alle 11 continuano le “Riflessioni e proposte delle Democratiche per il cambiamento e per l’alternativa”, ossia i tavoli di lavoro tematici che accoglieranno oltre un centinaio di donne democratiche da tutta Italia in due giorni con la portavoce nazionale della conferenza delle Donne Dem, Roberta Mori: "L’avvio dei tavoli tematici per maturare riflessioni, analisi e proposte per il Pd e per il Paese segna da un lato una impronta più marcatamente femminista di questa edizione, nonché l avvio di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi per contribuire in modo concreto al cambiamento che vogliamo e consegnare. Un cammino fatto insieme che prevederà tappe di confronto con parti sociali, sindacali, datoriali, agenzie educative, formative, terzo settore, gruppi informali e tutti i livelli istituzionali". A seguire alle 20,30 il dibattito dal titolo ‘Le ragioni dell Europa’ con gli eurodeputati Stefano Bonaccini e Pina Picierno. Modera Bianca Berlinguer. Alla Tenda Elsa Morante alle 20,45 “Dalla strage di Bologna alle stragi di mafia. Trame nere e depistaggi”, con la partecipazione di Giovanni Vignali, Paolo Biondani, Paolo Bolognesi e Antonella Beccaria.

E non solo politica: all’Arena Iren Green Park dalle 22 la festa più pazza d’Italia, il Random Party, una festa a caso (format dj set). Ingresso a pagamento, prevendita ticketsms.it, Alla Balera l’Orchestra Ottava Nota e al Palco Emilia Bar la musica dal vivo di “Tre chitarre in viaggio” con Johnny, Adelmo e Daniele.