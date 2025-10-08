Festa per don Claudio Boretti. Il neosacerdote compie 70 anni

Con gli anni di sacerdozio don Claudio non diventa ancora maggiorenne. questo perché don Claudio Boretti, è stato ordinato sacerdote solo lo scorso anno, all’età di 68 anni. Della classe 1955, lunedì scorso (6 ottobre), Don Claudio ha compiuto i 70 anni, da vice parroco dell’unità pastorale di Casalgrande nel cuore delle ceramiche, che comprende anche le tre comunità di Salvaterra, San Bartolomeo e Dinazzano. Dopo la celebrazione della messa domenicale, don Claudio è stato festeggiato calorosamente da tutti i parrocchiani e dagli amici scandianesi, la sua parrocchia di provenienza.

Don Claudio, volontario in Croce Rossa e tra le corsie del Magati con l’Avo, l’associazione dei volontari ospedalieri, è divenuto sacerdote alle soglie dei 70 anni, ordinato dal Vescovo Giacomo Morandi, dopo un trascorso di vita lavorativa quarantennale alla ditta Mass di Scandiano. Incalzato da una vocazione tardiva, ma non troppo, ha iniziato prima gli studi in Seminario per diventare diacono, prima di avvicinarsi al sacerdozio nel corso degli anni.

Attualmente, don Claudio Boretti presta servizio come curato a Casalgrande, al fianco di don Carlo Castellini, che in gioventù è stato anche collaboratore della redazione del Il Resto del Carlino di Reggio.

Gianni Fiaccadori