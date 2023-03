Festa per i 50 anni della scuola Rodari

La scuola dell’infanzia Rodari ha compiuto 50 anni nel 2022. Rinviata per maltempo nel novembre scorso, è tutto pronto sabato (alle 9 ritrovo al parco Caponnetto in via Mazzini) per la festa: una mattinata nella natura e la celebrazione di un vero e proprio ‘cuore’ del sistema educativo scandianese. Dalle 9.30 presentazione e inaugurazione percorso ‘Orizzonti di futuro’, vincitore Leone d’argento per la creatività alla Biennale di Venezia. Poi i saluti istituzionali, testimonianze e taglio della torta.