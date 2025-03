Festa per i 90 anni di Iolanda Margini, suor Maria Giuditta

Una bellissima e speciale domenica a Bergogno. Nel famoso borgo medievale del comune di Casina sono stati festeggiati tanti compleanni e, fra questi, in particolare ha creato molta emozione nei giorni scorsi il compleanno di Iolanda Margini, in arte Suor Maria Giuditta, nata e cresciuta a Bergogno fino alla scelta di entrare in convento. La religiosa fa parte della congregazione delle suore di Gesù Buon Pastore fondata dal beato Giacomo Alberione il 7 ottobre del 1938 in provincia di Roma. La prima professione religiosa per suor Maria Giuditta avvenne il 3 settembre del 1961 mentre la professione perpetua esattamente cinque anni dopo, ovvero il 3 settembre del 1966. Bergogno però è rimasta sempre la casa della suora che, nata il 4 marzo 1935, in occasione del suo novantesimo compleanno ha voluto festeggiare questa ricorrenza nel suo paese natale con un pranzo in compagnia e il classico taglio della torta.

c. c.