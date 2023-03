Festa per i nuovi nati del 2022

Il Comune di Casalgrande ha festeggiato i nuovi nati del 2022. Per ognuno di loro l’amministrazione ha piantato un nuovo albero lo scorso anno. Le famiglie dei 147 bambini e bambine (neonati nel 2022 e registrati all’anagrafe di Casalgrande) sono state invitate alla ‘Giornata nazionale della gentilezza per i nuovi nati’, iniziativa legata al progetto ‘Costruiamo gentilezza’. Trenta famiglie hanno risposto all’invito e si sono ritrovate domenica mattina alla espositiva ‘Gino Strada’ per ricevere dal sindaco Giuseppe Daviddi, insieme al consigliere delegato al progetto Solange Baraldi, l’attestato di benvenuto, un libro di fiabe e un buono da utilizzare nelle farmacie del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Le famiglie si sono poi incamminate con gli amministratori verso via Berlinguer dove sono state messe a dimora le 147 nuove alberature.