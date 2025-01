Festa per il centenario Tellini

Festa per i cento anni di Remo Tellini, abitante a Castelnovo Sotto, dove si è trasferito negli anni Cinquanta, dopo essere tornato dalla Svizzera, dove nel dopoguerra aveva cercato lavoro. Remo è nonno di Tania Tellini, ex sindaco a Cadelbosco Sopra. Il neo centenario è originario di Guastalla. Orfano di padre molto giovane, è stato lui ad aiutare la madre a crescere tre sorelle e un fratello, tutti più giovani di lui. Inizia a lavorare alle Officine Reggiane, per poi emigrare in Svizzera. Nel 1953 torna in Italia, a Castelnovo Sotto, dove la famiglia nel frattempo si era trasferita, e inizia a lavorare alle officine Calzolari, E’ stato appassionato del gioco delle boccette con la stecca. Con lui, a festeggiare i cento anni, anche il fratello minore Luigi, la cognata Fernanda Montanari oltre alla nipote Tania.