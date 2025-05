Festa per la maestra Toni che spegne 101 candeline

Nata a Minozzo il 5 maggio 1924, la maestra Maria Toni ha appena festeggiato i suoi 101 anni di cui una parte della sua prima giovinezza vissuti in America per poi fare ritorno in Italia nel 1963.

Fu quello l’ anno in cui si sposò con il maestro Giuseppe Casini. Insegnante apprezzata, ha dedicato gran parte della sua vita all’educazione e all’impegno civico. Fu tra le fondatrici della sede della Croce Rossa di Carpineti, dove per anni ha operato come volontaria. Figura storica del territorio per il suo impegno nel sociale e nella formazione. È stata inoltre per molto tempo accompagnatrice sui pulmini scolastici, ruolo che ha svolto con dedizione e particolare attenzione verso i più piccoli.

Nel 2015 ha pubblicato il libro "Ricordi d’altri tempi", una raccolta di memorie che ripercorrono momenti significativi della sua vita. Nel 2006 ha partecipato a un corso di informatica presso la biblioteca comunale di Carpineti, dove prestava anche servizio come volontaria, con l’obiettivo di rimanere al passo con i tempi.

L’ultracentenaria, in buona salute, è stata festeggiata da parenti ed amici, presente anche l’assessore comunale ai servizi sociali (foto terza da sinistra) che ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale di Carpineti.

Settimo Baisi