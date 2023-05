Festa per l’apiario di comunità

Viene inaugurato il nuovo "Apiario di comunità", sabato 6 gennaio ai laghetti di Camporanieri a Castelnovo Sotto. Il programma dell’evento si apre alle 15 con un incontro sul tema "Api, agricoltura e ambiente: un futuro in comune" con Claudio Porcini (dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari dell’università di Bologna) e con Roberto Reggiani (presidente dell’associazione apicoltori di Reggio-Parma). Seguirà la premiazione degli studenti finalisti del concorso "Un logo per l’apiario" che ha coinvolto i giovani nel disegnare il simbolo del nuovo progetto. Alle 16,30 inaugura l’apiario con l’osservazione dell’arnia didattica. Alle 17 spazio a "B z z… ma che storia", un’iniziativa che prevede letture ad alta voce e laboratori creativi per bambini dai tre anni di età, a cura dell’associazione Le Rane.