Festa per l’ex maresciallo

Festa a sorpresa per l’allora maresciallo maggiore cariche speciali Armando Stortini che, a distanza di oltre 30 anni, ritrova i suoi carabinieri che negli anni ‘90 ha diretto in prima persona quando era a capo dell’allora stazione carabinieri di Scandiano. Un intenso e ricco momento di ricordi che, oltre a vedere partecipare una ventina di carabinieri (alcuni dei quali ora ex militari), ha visto anche altri carabinieri ora in servizio in altre località italiane collegarsi in videochiamata per salutare e rendere omaggio al loro comandante. Dall’Emilia alla Sicilia, all’Abruzzo passando per la Puglia e il Lazio.

Molti i militari che si sono stretti al loro comandante ricordando i momenti di servizio prestati neghi anni Novanta a favore della comunità scandianese. Toccante per Stortini il momento quando dal Kossovo in videochiamata è stato raggiunto dal colonnello Ruggiero Capodivento, attuale comandante della Msu in Kossovo che ha salutato il collega rammentando i momenti trascorsi insieme.

m. b.