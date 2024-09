Festa per l’istituzione del Presidio Slow food prati stabili e pascoli

C’è anche tanta tipicità reggiana alla grande kermesse del "Salone del Gusto - Terra Madre" in corso a Torino, organizzata da Slow Food. Non solo cibo per umani, ma anche sacchi con fieno proveniente dai Prati stabili polifiti irrigui del Podere Querceto dell’imprenditore agricolo bibbianese Matteo Govi, che coltiva oltre 35 ettari di pregiati foraggi nella zona di via Ariosto, conferendo poi il latte delle sue bovine al Caseificio Moderna di Bibbiano. Le balle, profumate di fiori e decine di erbe diverse, sono state messe in mostra in occasione del convegno con ieri cui è stata festeggiata l’istituzione del Presidio Slow Food dei prati stabili e dei pascoli. Un nuovo Presidio sostenuto da Eataly e Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano. Giovedì, sempre nell’ambito degli eventi legati ai prati stabili, si sono svolti una degustazione di formaggio da latte delle Vacche Rosse e un convegno dedicato al contributo di questi ecosistemi nella gestione della crisi climatica, per la loro capacità di stoccare grandi quantità di carbonio.

f. c.