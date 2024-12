Festa per l’Università del tempo libero

Ieri a Scandiano è stato celebrato il 25° anniversario dell’Università del tempo libero, una realtà che in questi anni ha saputo arricchire la comunità con conoscenza, creatività e partecipazione. Per il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessore alla cultura Lorena Lanzoni l’Università del tempo libero rappresenta "uno spazio unico di crescita personale e collettiva, un luogo dove la cultura si intreccia con i valori della socialità e della cittadinanza attiva". Un traguardo importante per la comunità ricordando 25 anni all’insegna dunque della cultura e condivisione.