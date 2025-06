Festa della Repubblica a Reggio Emilia. L’omaggio delle Ferrovie: Mediopadana in veste tricolore

Reggio Emilia, 2 giugno 2025 – Una stazione Mediopadana vestita col tricolore. Da ieri sera fino all’alba di oggi le vele di Calatrava sono diventate un’enorme bandiera. È l’omaggio di Ferrovie dello Stato alla città dov’è nato il vessillo nazionale in occasione della festa della Repubblica. Un impatto scenografico realizzato attraverso un innovativo impianto di videoproiezione proiettato sulle facciate (sia quella all’ingresso principale sia quella che dà sull’autostrada) già sperimentato l’anno scorso per la prima volta.

Il programma

Oggi ricorre il 79esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Le celebrazioni si terranno in ogni comune con parate istituzionali. In città si comincia alle 9,30 in piazza della Vittoria con l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti da parte delle autorità civili e militari. Di seguito sarà data lettura del messaggio del presidente Mattarella a cura della studentessa Nina Incerti Tocci, dell’istituto superiore Blaise Pascal, presidente della Consulta degli Studenti di Reggio e seguiranno gli interventi del Prefetto, del sindaco Massari e del Presidente della Provincia Giorgio Zanni. Le musiche della cerimonia – aperta al pubblico – saranno curate dalla Filarmonica Città del Tricolore.

A seguire, il Prefetto Maria Rita Cocciufa consegnerà, nel giardino della Prefettura, alle 10,30 le onorificenze al merito della Repubblica a cittadini che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso e i risultati conseguiti nelle proprie attività. Si tratta di Umberto Busiello, Fernando Giuseppe Miele, Renato Negri ed Elisabetta Pesci. Mentre a Giuliano Bagnoli verrà consegnata l’onorificenza Pontificia di Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Le musiche della cerimonia in Prefettura saranno eseguite dai giovani musicisti del Conservatorio di musica di Reggio e Castelnovo Monti ‘Achille-Peri-Claudio Merulo’.

Mentre l’imprenditrice Federica Minozzi che guida il gruppo modenese-reggiano Iris Ceramiche, sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che le conferirà il titolo di Cavaliera del Lavoro.

Festa grande anche a Casa Cervi, a Taneto di Gattatico: la mattinata sarà dedicata a visite guidate e alla presentazione del libro “Scarpe rotte eppur bisogna andare”, alle 17,30 sarà inaugurato il nuovo mappamondo realizzato dal maestro Alfonso Borghi.