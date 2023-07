Festa Riomania a Rio Saliceto: 5.386 euro per l'Anffas di Faenza Organizzatori di Riomania hanno raccolto 536,80€ per alluvionati della Romagna e moltiplicato per 10, arrivando a 5.368€ per l'associazione Anffas di Faenza, colpita dall'alluvione. I fondi sono già stati versati.