Festa sulla neve: impianti presi d’assalto

Grande festa della neve ieri sull’Appennino reggiano con un’eccezionale presenza di turisti che hanno invaso, finalmente, le stazioni sciistiche di Cerreto Laghi e Ventasso Laghi: tanto divertimento e tanta allegria fra operatori turistici e utenti della neve che per la prima volta quest’anno hanno potuto dare sfogo alla loro passione. Nonostante la neve naturale non abbia raggiunto il massimo livello, le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni hanno consentito di attivare la rete d’innevamento artificiale, integrando e aumentando il manto nevoso in modo da rendere le piste agibili nella massima sicurezza. Lo dimostra il fatto che nel primo giorno di attività, con un flusso eccezionale di sciatori sulle piste, non sono stati registrati incidenti di rilievo, considerato che le cadute, per chi pratica lo sci, sono normali. Un contributo sulla sicurezza nel comprensorio delle piste è dato anche dalla presenza di carabinieri sciatori delle stazioni di Collagna e Ramiseto e agenti della polizia di Stato dotati anche di motoslitte. La loro vigilanza serve a far rispettare il decalogo dello sciatore. A Cerreto Laghi ieri è stata attivata, per la prima volta in questa stagione, la seggiovia quadriposto che porta al vallone de La Nuda: aperte le piste 1 e 2 oltre al campo scuola. "È stata una bella giornata, tutto è andato bene – afferma Marco Giannarelli, direttore di Turismo Appennino – e noi siamo contenti perché finalmente abbiamo rivisto i nostri utenti veramente felici. La giornata era splendida, le piste ottime e tutti si sono divertiti moltissimo, non c’è stato nessun incidente, salvo uno che ha avuto un malore,e come primo giorno direi che meglio di così non poteva andare. Ha funzionato molto bene anche il bus-navetta dal Passo del Cerreto alla stazione sciistica, nonostante l’eccezionale afflusso, non si è verificato nessun intralcio alla circolazione. Noi da subito continueremo a sparare neve, se le condizioni meteo lo permettono, per migliorare le piste, però siamo a metà gennaio e di neve ne verrà". Tutto bene anche a Ventasso Laghi dove ieri è stata registrata una numerosa presenza di turisti della neve con famiglie intere come da tradizione per le caratteristiche della stazione. "Siamo soddisfatti da come è cominciata la stagione sciistica, purtroppo tardiva – afferma il coordinatore Claudio Malpeli –, però con tanta gente che finalmente aveva voglia di divertirsi. Noi avevamo aperti tutti gli impianti, il campo scuole e l’impianto alto da dove si possono seguire varia discese tra cui la pista panoramica che costeggia il lago Calamone, attualmente ghiacciato e quindi da non percorre per il rischio di cedimenti. Anche oggi sarà una bella giornata con molta gente, speriamo però che venga ancora un po’ di neve, è utile a tutti". Settimo Baisi