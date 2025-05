Esplode la festa dei tifosi del Napoli anche a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 24 maggio 2025 – Il Napoli ha vinto lo scudetto e l’onda dei festeggiamenti biancoazzurri ha travolto ieri anche Reggio Emilia, invadendo la circonvallazione.

Dalla sera fino a notte, la strada che circonda il centro storico è stata bloccata da un corteo di tifosi di tutte le età.

Caroselli, botti, canzoni cantate a squarciagola con musica amplificata: la festa è esplosa immediatamente dopo la vittoria.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e il reparto Prevenzione Crimine, un intervento tempestivo che ha evitato che la situazione degenerasse.

Non risultano per fortuna feriti gravi né interventi del 118 durante i festeggiamenti. Alcuni semafori sono stati danneggiati, tra cui uno in zona Piazza del Tricolore, su cui diversi tifosi si sono arrampicati durante il carosello.