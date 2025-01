De Pascale alla Festa del Tricolore di Reggio Emilia: “Valori bandiera invitano allo Ius Soli”

Reggio Emilia, 7 gennaio 2025 – "Le ragioni che hanno portato alla scelta dei v a lori della bandiera – fraternità, uguaglianza e libertà – devono farci approcciare al diritto di essere italiani di chiunque nasca in questo Paese perché il Tricolore è di tutti e di chiunque lo ami". Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale tocca il tema della cittadinanza e dello Ius Soli a margine della Festa del Tricolore. Celebrazioni nelle quali il governatore è stato lettore d'onore sul palco del teatro Valli.

Il governatore Michele de Pascale alla festa del Tricolore di Reggio Emilia (Foto Artioli)

“Per me è la prima volta che partecipo a questa cerimonia – ha detto de Pascale – ed è un grande orgoglio portare anche la radice territoriale di Giuseppe Compagnoni che quel 7 gennaio 1797 nella Sala del Tricolore di Reggio Emilia fece la proposta di istituire i colori della nostra bandiera, lui che veniva da Lugo, dalla mia Ravenna e la mia Romagna. Per noi come regione è un orgoglio essere custodi di un simbolo immortale che identifica l’Italia in tutto il mondo: la nostra bandiera incarna quei principi di libertà, democrazia e solidarietà dei quali abbiamo bisogno, oggi più di prima”.

Al teatro Municipale Valli di Reggio Emilia (foto Artioli)

Prima di lui sul palco del Municipale è toccato al sindaco di Reggio, Marco Massari che ha lanciato anche un appello di caratura internazionale: “Giornalisti e operatori dell'informazione sono fondamentali per la democrazia e devono poter sempre lavorare nella massima libertà. Così come deve essere liberata Cecilia Sala", la giornalista de Il Foglio arresta e incarcerata in Iran nei giorni scorsi. "Vorremmo che tutti oggi portassero a casa onore, gioia, orgoglio e responsabilità di essere italiani – ha concluso poi il primo cittadino – Il Tricolore non è nato per caso, 228 anni fa ha incarnato i principi di giustizia, uguaglianza, libertà e fratellanza, rappresentando anche lo spirito della liberazione, pagata a caro prezzo, dal nazifascismo di cui festeggiamo quest'anno l'80°anniversario".

Nel mezzo anche l’intervento del presidente della Provincia, Giorgio Zanni che ha toccato il dibattito attuale sull’annuncio di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, di aprire una nuova e futura sede a Reggio Emilia (oltre ad ampliarsi in altri capoluoghi della regione, tra cui Ferrara): "Un atto provocatorio e che offende chi ha dato la vita in una terra come Reggio che è Medaglia d’Oro per la Resistenza", ha detto tranchant oltre a ricordare gli ultimi partigiani scomparsi nell’ultimo anno, Giglio Mazzi al secolo ‘Alì’, Giacomo Notari al secolo ‘Willy’ e la staffetta Giacomina Castagnetti.