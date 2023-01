Festa Tricolore 7 gennaio 2023: oggi è la giornata della bandiera a Reggio Emilia

La Fanfara della Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri ha percorso ieri le strade del centro storico e ha eseguito marce e inni in piazza Prampolini, un felice anticipo della manifestazione di oggi per celebrare la nascita del Tricolore

Reggio Emilia, 7 gennaio 2023 - La musica della Fanfara dei Carabinieri ha aperto la festa dell’Anniversario della nascita del Primo Tricolore. Ieri l’anticipo dei festeggiamenti in programma oggi ha visto la Fanfara della Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri sfilare suonando per le vie del centro di Reggio, con partenza alle 17.30 dal teatro Valli diretta a piazza Prampolini dove ha proposta una serie di marce e inni, alla presenza del Prefetto Iolanda Rolli e del Comandante Provinciale Colonnello Andrea Milani.

L’apertura in musica con la Fanfara dei Carabinieri è stata la ’sigla’ dei festeggiamenti, promossi dal Comune di Reggio, che celebrano oggi l’anniversario della nascita del Primo Tricolore. Si parte con la cerimonia di apertura alle 10 in piazza Prampolini con alzabandiera e inno nazionale. Presente la guardia civica reggiana, in abiti storici, con le altre cariche militari in una compagnia interforze che oltre all’Arma vedrà la Guardia di finanza, la Marina e l’Aeronautica militare.

Alle 10,45 la manifestazione si trasferisce in Sala del Tricolore (ingresso possibile solo su invito), con l’intervento del sindaco Luca Vecchi e la consegna della Costituzione Italiana a delegazioni di Associazioni Interculturali aderenti a Fondazione Mondinsieme. Tappa successiva alle 11.30 al teatro Valli (le prenotazioni si sono chiuse mercoledì), dove oltre al sindaco interverranno Giorgio Zanni (presidente Provincia), il governatore Stefano Bonaccini e Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. La ‘lectio magistralis’ sarà tenuta da Andrea Riccardi, professore e fondatore della comunità di Sant’Egidio, associazione che si autodefinisce "laici della Chiesa". Conclusione con la fanfara dei carabinieri.

Ma oggi ci saranno anche altri appuntamenti per i festeggiamenti della nascita della bandiera italiana. Il Museo del Tricolore di piazza Casotti 1 sarà aperto dalle 11,30 alle 18, orario continuato, visite guidate disponibili fino alle 16. Per i bambini, sempre al Museo, alle 15,30 ci sarà il laboratorio 6-12 anni ‘Tre colori per una bandiera’.

La rievocazione storica ‘Napoleone e il Tricolore, la città italiana più matura per la libertà’, con figuranti e attori che rievocheranno l’encomio napoleonico, si terrà sempre oggi in sala del Tricolore, ore 15, 15,30 e 16. Prenotazioni: https://bit.ly/NapoleoneedilTricolore. Seguirà alle 17.30, sempre in Sala del Tricolore, il concerto ‘Armonie della patria della bandiera’, omaggio alla memoria del professor Giovanni Marzi con la filarmonica Città del Tricolore.

Infine domani alle 17, in Sala del Tricolore, ’Canti di Festa intorno al Tricolore’ con il Coro di voci bianche dell’Associazione Parma Musicale; Asia Marcassa voce, Roberto Barrali pianoforte, Beniamina Carretta direzione.