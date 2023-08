"Feste a Villa Levi? Uno scempio per un luogo Fai"

"Sono tre anni, da quando si organizzano le feste di cui il Comune tanto si vanta, che a Villa Levi regna il degrado". A denunciarlo è una nostra lettrice che si definisce "una cittadina che ama la zona di Rivalta e Coviolo, in particolar modo legata anche per questioni affettive a Villa Levi" che descrive i problemi: "Parcheggi sull’erba dove vengono preparate le rotoballe per le mucche, musica altissima anche fino all’una di notte udibile fino a Rivalta tanto da rendere impossibile dormire. L’aria irrespirabile dal polverone delle auto, costringe i residenti che abitano fronte Villa a rinchiudersi in casa. In un parco Fai come questo non credo siano feste adeguate. Inoltre ci sono sporcizia di ogni genere e traffico da autostrada ad altissima velocità. La zona si è altamente dequalificata". Infine racconta un episodio: "Durante il blando evento di domenica, ho chiamato i vigili, essendoci una legge regionale che vieta di parcheggiare sull’erba per evitare il rischio incendi, ma anche per le rotoballe: vogliamo bere il latte al piombo? I vigili oltre a qualche rilevazione fotografica, ha lasciato tutto così com’era. In un’altra città avrebbero fatto rimuovere immediatamente le auto e multate. È questa è la Reggio della Ztl..?".