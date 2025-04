Feste e sagre: c’è l’imbarazzo della scelta. A Cadelbosco Sopra la fiera di San Celestino

Con uno sguardo al meteo, oggi ci si prepara a diverse feste nel Reggiano. A Guastalla torna "Naturambiente", festa su ambiente, cultura, tradizioni locali. Dalle 9 yoga a palazzo ducale, alle 10 la conferenza "Il bello della curiosità" con il dottor Gianfranco Marchesi, nel pomeriggio laboratori e atelier, una conferenza sulle piante aromatiche con Aurora Bassoli, esibizioni di arti marziali, sfilata canina, il concorso sui migliori salami e dolci bisulan.

All’Ecoparco dell’Olmo a San Martino di Guastalla oggi dalle 15,30 attività ambientali di "Connessioni naturali" con iniziative curate da Monica Eleuteri. In tema con la natura anche la mostra mercato "Di fiore in fiore", che prosegue oggi nel parco e giardino del Multiplo a Cavriago con eventi su erbe, libri, laboratori per bambini e adulti.

A Cadelbosco Sopra oggi la fiera di San Celestino con il mercato straordinario, alle 12 inaugurazione di una nuova ambulanza, nel pomeriggio giochi e animazioni, mentre alle 21 in teatro lo spettacolo "Eves" che unisce astronomia e danza.