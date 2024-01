Feste finite, in qualche giorno ci si rimette in forma: "Fare passeggiate, evitare fritture e alcol"

Le feste natalizie sono finite. Pensiamo che i lauti banchetti e i tradizionali cenoni ci abbiano lasciato problemi preoccupanti? Alle persone sane non possono aver portato conseguenze gravi in quanto un periodo così breve può soltanto creare talora pesantezza di stomaco e cattiva digestione. Costoro è bene tornino comunque al più presto ad una alimentazione più leggera e bilanciata, ricca di frutta e verdura come peraltro dovrebbe essere sempre la giusta nutrizione quotidiana. Nel caso si riscontrasse un modesto aumento di peso un incremento salutare di attività fisica (ad esempio passeggiate) potrà far rientrare questo inconveniente. Chi invece soffre di malattie tipo diabete, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, gotta, sarebbe utile che controllasse i relativi valori metabolici nel sangue ed effettuasse, se necessari, ritocchi dietetici o farmacologici. In linea di massima, finito il periodo natalizio, conviene optare per piatti leggeri, poca pasta e pane, pochissimi dolci, molta verdura, carni e pesci magri, solo piccolissime quantità di alcolici, utilizzo per insaporire di spezie ed erbe aromatiche, niente fritture ma cotture al vapore, al forno o al cartoccio. Sostanzialmente in qualche giorno, se fosse necessario, con modesti sacrifici si potrà riprendere la linea e la buona salute.