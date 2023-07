Feste in Emilia, Birra, Musica, Balli e Cabaret

Stasera in centro a Bagnolo la Festa della birra con gastronomia e lo Schiuma Party animato dal dj Maso. A Brugneto di Reggiolo prosegue la festa di paese, che propone musica e balli latino americano con la scuola l’Havana. A Luzzara la fiera di luglio prevede alle 21 in piazza Iscaro "Musiche dal mondo", un viaggio musicale dei successi anni ’60-’70, oltre a un tributo a Bob Marley, alle 18 in via Avanzi un dj set e musica dal vivo promossi da River Music Vintage Club. E domani sera il cabaret di Gianluca "Scintilla" Fubelli. Alla festa del Pd a Correggio viene presentato il libro "Vince la legalità: ascesa e declino di un boss" di Antonio Anastasi, concerto di Jon Bad Ass-Key and the Rolling Bones, ballo liscio con l’orchestra Roberta Cappelletti. A San Martino di Guastalla festa del paese tra gastronomia e spettacoli.