Feste, musica e comicità: dove andare stasera

Stasera al via la Festa della Birra al parco dei Salici di Reggiolo, con eventi fino al 25 giugno. Si comincia con "Nostalgia 90", un viaggio nel meglio della musica degli anni Novanta. A Riomania, al parco Ulivi di Rio Saliceto, stasera la musica del gruppo "Il Pagante", tra animazioni e gastronomia. Ingresso libero al concerto. A Correggio stasera inizia la festa di Casa Spartaco, al parco "Caduti sul lavoro" di via Manzotti al quartiere Espansione Sud, con mostre, gastronomia, il concerto de La Kattiveria e un dj set musicale. Sempre a Correggio, ma a Villa Rovere di via San Martino, prosegue la rassegna gARTen, stasera ale 21, con lo spettacolo "Io vergine, tu pesci?" di Giuseppe Sorgi, tra astrologia e stand-up comedy. Ad Albinea da oggi a domenica torna la sagra del Lambrusco e della Spergola. A Reggio da oggi si svolge il gran finale di "Ciclofficina degli animali fantastici, dalle 16,30 con ritrovo alla sala condominiale di via Compagnoni 25 per poi arrivare al circolo di via Fenulli, nell’ambito di Estate Popolare.