Feste natalizie, i giorni di chiusura degli sportelli Cup

Durante le feste natalizie varieranno alcuni servizi dell’Ausl. Il 24 e il 31 dicembre tutti gli sportelli Cup/Saub chiuderanno alle 12. I Cup di Novellara e di Brescello saranno chiusi anche il 27. Chiusura per i centri prelievo che fanno riferimento a Guastalla, il 23 dicembre sarà chiusura a Luzzara, il 24 e 27 a Reggiolo, il 27 anche a Novellara e Brescello mentre il 7 gennaio solo a Novellara, ad esclusione dei prelievi già prenotati. Per urgenze il centro di riferimento è Guastalla. Per Reggio città, invece, il 27 dicembre saranno chiusi gli sportelli Cup e i punti prelievo di Puianello; il punto prelievo di Casa del Dono, i servizio di prenotazione telefonica Cuptel, libera professione e Saub di Reggio.